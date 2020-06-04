Украина

Новые министры, "воры в законе" и трудовые мигранты: чем Рада займется 4 июня (онлайн-трансляция)

В четверг, 4 июня, пленарное заседание Верховной Рады Украины, в которой на днях начался сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова, а также министра здравоохранения Максима Степанова, начнется с выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Так, первым пунктом в повестке дня значится доклад «О программе деятельности Кабинета министров Украины», а вторым — вопрос об увольнении и назначении членов правительства.

Также в повестку дня внесен проект закона об изменениях в Уголовный кодекс, касающихся ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (повторное второе чтение).

В первом чтении народным депутатам Украины предложат рассмотреть законопроект о защите трудовых мигрантах и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей.

Заседание начнется в 10:00. Окошко с трансляцией появится незадолго до начала работы Рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты поддержали законопроект, которым всех участников дорожного движения обяжут в темное время суток носить одежду со светоотражательными элементами.

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