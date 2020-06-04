Украина

На улицы Киева вывели Нацгвардию, водителей предупредили о проблемах в центре города (видео)

Утром в четверг, 4 июня, в правительственном квартале проходит очередная акция протеста — в Национальной полиции сообщили о заступлении на усиленное дежурство вместе с военнослужащими Нацгвардии.

«В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», — сообщают в Нацполиции и предупреждают, что движение по отдельным улицам в центре столицы может быть ограничено.

Одна из акций проходит под Кабмином — владельцы авто на иностранной регистрации в очередной раз требуют доступных правил растаможки «евроблях».

Видео из-под стен Кабмина в соцсети выложил фотограф Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в стычке с полицейскими во время протестной акции под Кабмином журналисту hromadske Богдану Кутепову повредили технику.

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