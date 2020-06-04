26.61 / 26.83 29.53 / 30.00
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На улицы Киева вывели Нацгвардию, водителей предупредили о проблемах в центре города (видео)

10:47 4 июня 2020
Протест под Кабмином

Утром в четверг, 4 июня, в правительственном квартале проходит очередная акция протеста — в Национальной полиции сообщили о заступлении на усиленное дежурство вместе с военнослужащими Нацгвардии.

«В центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», — сообщают в Нацполиции и предупреждают, что движение по отдельным улицам в центре столицы может быть ограничено.

Одна из акций проходит под Кабмином — владельцы авто на иностранной регистрации в очередной раз требуют доступных правил растаможки «евроблях».

Видео из-под стен Кабмина в соцсети выложил фотограф Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в стычке с полицейскими во время протестной акции под Кабмином журналисту hromadske Богдану Кутепову повредили технику.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лариса Лужина

«Хоронили в закрытом гробу»: коронавирус принес горе в семью знаменитой российской актрисы

ДТП на Политехе в Киеве

На проспекте Победы в Киеве водитель снес киоск и... сбежал: момент попал на видео

Александр Рыбак

Победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в тяжелой зависимости

На месте ДТП

Жуткая автокатастрофа под Киевом: от водителя «Лексуса» остался только обугленный скелет (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер