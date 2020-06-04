26.61 / 26.84 29.53 / 29.99
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Украине установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: Степанов назвал причину

10:54 4 июня 2020
Тест

За минувшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом — 588. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, состоявшемся в четверг, 4 июня, это связано со смягчением карантинных ограничений.

«Надо соблюдать рекомендации Минздрава. В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем — вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин», — сказал Степанов.

При этом он отметил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали также рекордное количество выздоровевших — 602 пациента.

Ранее сообщалось, что с 5 июня в Украине ослабляют карантин: опубликован перечень запретов, которые снимут.

522

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протест под Кабмином

На улицы Киева вывели Нацгвардию, водителей предупредили о проблемах в центре города (видео)

Приват24

Приват24 «лёг»: пользователи не могут войти в систему

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак

Тест

В Украине установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: Степанов назвал причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер