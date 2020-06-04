Здоровье и медицина

В Украине установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: Степанов назвал причину

За минувшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом — 588. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, состоявшемся в четверг, 4 июня, это связано со смягчением карантинных ограничений.

«Надо соблюдать рекомендации Минздрава. В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем — вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин», — сказал Степанов.

При этом он отметил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали также рекордное количество выздоровевших — 602 пациента.

Ранее сообщалось, что с 5 июня в Украине ослабляют карантин: опубликован перечень запретов, которые снимут.

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