Украина

"В Киеве не понимают, что Донбасс — это уже Россия": что говорят в Донецке о выборах по украинским законам

«Минск-2»: миссия невыполнима?

Сначала немного информации о непростой ситуации, в которой по вине России оказалась Украина и из которой теперь политики не могут найти выход, — сплошной тупик и неминуемые человеческие, экономические, имиджевые и прочие потери.

Последний раз в настоящих выборах (чтобы все, как положено, — жаркая битва за округ, разнокалиберные кандидаты, обсуждения программ, неминуемые скандалы и компромат, длительный подсчет голосов) жители оккупированных территорий участвовали в 2012 году, когда вся страна избирала парламент.

Спустя два года в регион вторгся «русский мир» с его полным набором — кремлевские кураторы и идеологи, военные наемники и техника, щедрое финансирование и амбициозные посулы построить вторую Швейцарию. После акций протеста против украинской «хунты» и захвата админзданий «народная власть», которая до сих пор без методичек Кремля не может сделать и шага, спешно организовала фейковый «референдум» о самоопределении так называемых «республик». Он прошел 11 мая 2014 года, аккурат за две недели до внеочередных президентских выборов.

За шесть лет «без Украины» представителей «уникального донбасского народа» (именно эту мысль там постоянно вбивают в головы учеников на «уроках гражданственности») еще дважды обязывали прийти на избирательные участки.

Впрочем, обе кампании напоминали дешевую пародию на выборы: агитация — в лучших традициях российского агитпропа, никакой борьбы за голоса избирателей, протоколы с заранее «нарисованными» цифрами. Так 4 ноября 2014-го «избрали» фейковые «народные советы» и главарей «ДНР» и «ЛНР» — боевиков Захарченко и Плотницкого. Но 24 ноября 2017 года Плотницкий сбежал из Луганска, а 31 августа 2018 года в результате теракта был ликвидирован Захарченко. Надо было спешно объявлять очередную эрзац-кампанию. 11 ноября, как и ожидалось, победу одержали бывший МММ-щик Пушилин и предавший присягу экс-сотрудник СБУ Пасечник, в «парламент» прошли представители общественных организаций «Донецкая республика» и «Мир Луганщине». Согласно «конституциям» недогосударств, эти опереточные «политики» избраны на пять лет. То есть теоретически ближайшая кампания может пройти в 2023-м.

Главарь террористической организации «ДНР» Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в оккупированном Донецке

Однако вполне может статься, что это не произойдет, так как в Киеве на полном серьезе заговорили о грядущих местных выборах, запланированных на 25 октября на всей (!) территории страны, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Сначала «на разогреве» выступил бывший советник секретаря СНБО Сивохо, шокировавший патриотов утверждением, что на Донбассе якобы «внутренний конфликт», и инициировавший диалог с представителями «администраций» фейковых «республик». Затем в начале февраля дерзкую идею проведения выборов на Донбассе высказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который, как пишут СМИ, наладил продуктивный диалог с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, с недавних пор сменившим куратора «ДНР» и «ЛНР» одиозного помощника Путина Суркова.

Читайте также: Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Предложение Ермака вызвало как минимум недоумение и у патриотически настроенных граждан Украины, причем по обе стороны фронта, и у симпатиков России в «ЛНР» и «ДНР», и у «чиновников» на неподконтрольных территориях. Как он представляет выборы по украинским законам там, где давно царят сплошное беззаконие, беспредел и полный разгуляй криминала? Кто будет организовывать кампанию? Какие украинские партии смогут участвовать в ней? Кто будет ее освещать? И самое главное — кто и каким образом обеспечит безопасность процесса, ведь российские наемники и местные боевики не собираются покидать свою вотчину?

4 мая Ермак снова дал понять, что руководство Украины не отказывается от задуманного: «Я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на неподконтрольных сегодня территориях. В целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе». При этом он не раз подчеркивал, что «условие Украины по безопасности для проведения таких выборов — это вывод иностранных формирований, передача границы под контроль и все остальное».

Аргументы украинской стороны таковы. 11−12 февраля 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России) согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года, впоследствии одобренный мировым сообществом. Приведем несколько выдержек из небольшого, по сути, документа, к которому апеллируют Киев, Москва, Брюссель и Донецк с Луганском. Казуистика «Минска» в том, что его абсолютно по-разному трактуют все стороны.

В пункте 1 речь идет о главном — «незамедлительном и всеобъемлющем прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения». Поскольку он до сих пор не выполнен (ежедневные обстрелы продолжаются, по-прежнему гибнут и получают ранения защитники Украины), говорить об остальном — вокруг чего, собственно, и ломают копья, — совершенно преждевременно.

Тем не менее напомним, что в пункте 4 сказано о «начале диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины „О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона». В пункте 9 значится: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа)». Именно тут главные разночтения. Кремль и его марионетки во что бы то ни стало хотят сначала провести выборы, а потом, мол, поговорим об установлении контроля за границей. Киев с этим категорически не согласен, ссылаясь на фразу о выборах по украинскому законодательству, в котором нет и не может быть ни полслова о кампании в условиях, когда часть территории контролируется другим государством. К тому же пункт 10 гласит: «Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп».

И хотя на протяжении пяти лет, прошедших после исторической встречи в столице Беларуси, все — от генсека ООН и Трампа до, прости Господи, Пушилина с Пасечником — требуют выполнения «Минска», никто не дал внятного ответа, как реализовать его положения. Путин с пеной у рта требует закрепления в нашей Конституции особого статуса «республик» и прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, ведь «Москва ни при чем», Киев — перво-наперво прекращения обстрелов (Зеленский в своей инаугурационной речи сказал ведь, что «главное — прекратить стрелять»), вывода российских наемников и контроля над границей. На этом же настаивают и Европа, и США, неоднократно подчеркивавшие, что иначе смягчения душащих экономику России санкций Путину и Ko ожидать не стоит.

Одновременно с этим мировые игроки с самого начала признавали несовершенство «Минска» и его компромиссность. Их общий месседж сегодня — кто-то должен пойти на уступки. Кто? Путин, которого тлеющий на востоке Украины очаг вполне устраивает, мертво стоит на своем. Боевики? Они усердно пляшут под диктовку Кремля, так что тут особых подвижек не будет априори. Остается истерзанная войной Украина. Чем готов поступиться Киев, пока непонятно. И готов ли? Одни эксперты считают, что пока Зеленский и его команда все-таки не зашли за красные флажки, другие видят явный дрейф Банковой в сторону Кремля. «Там уступили чуток, тут согласились, здесь промолчали, но покивали головой. Этак вскоре признаем, что у нас гражданская война», — написал недавно кто-то в соцсетях.

Неизвестно, сколь долго длилась бы эта бесконечная полемика, не выступи Ермак со своими заявлениями…

Как на них отреагировали украинские патриоты, продолжающие проживать на оккупированных территориях Донбасса, и те, кто весной 2014-го призывал Путина ввести войска? По просьбе «ФАКТОВ» один замечательный дончанин задал несколько подготовленных нами вопросов и записал ответы своей давней знакомой, далеко не последней «чиновницы» так называемой «ДНР», на условиях полной анонимности и клятвенных заверений, что ее настоящее имя и должность никогда не всплывут. Разговор был жестким. Мадам сама себе противоречила, перемежала речь непечатными выражениями, постоянно повторяла: «Иди в ж… со своей Украиной».

«Местные выборы, о которых размечтался Ермак, пройдут только после согласования особого статуса региона»

— Анна, это будет беседа двух антагонистов. Ты вращаешься в «высоких кругах», вхожа в самые разные кабинеты. Что там думают о возможности проведения выборов по украинским законам? Это реально?

— Нет, конечно. Что за бред? Нас седьмой год уничтожают, сколько пацанов погибло, детей, мирных жителей, а Киев хочет выборов на Донбассе? Какую они там траву курят? Совсем уху ели? Да еще некоторые наши деятели запели — «не отрицают проведения украинских выборов на территории «ДНР». А вы людей спросили? Им не нужны эти выборы, даже если мы согласимся на все условия Украины. Хватит над нами издеваться. «Укры» должны стоять на коленях до конца своих дней, а не мы извиняться и выпрашивать статус и амнистию! Киев же не собирается давать Донбассу особый статус. А о нем прямо написано в «Минске».

— Не сочиняй, пожалуйста. Особого статуса Донбасса в Конституции Украины нет, не было и быть не должно. В пункте 11 Минских соглашений сказано о проведении конституционной реформы, предполагающей «в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Там же есть пояснение: «Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен, в частности, предусматривать: освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте; право на языковое самоопределение; участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов; государственную поддержку социально-экономического развития территорий; содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации; создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка».

— Ну и что? Киев хочет уйти от выполнения Минских соглашений, а мы хотим их выполнения. Судьба жителей Донбасса интересует Украину в последнюю очередь.

Пойми, мы настаиваем на прямых переговорах. А та сторона уклоняется. Местные выборы, о которых размечтался Ермак, пройдут только после согласования особого статуса региона. Рада успеет это сделать до октября? Она еще и не начинала. Там никак не поймут, что Донбасс — это уже Россия.

— А Россия знает, что обзавелась еще одним нищим регионом?

— Паспортизация идет полным ходом.

— В Абхазии 30 лет назад прошла паспортизация. Там уже Россия?

— Приднестровье почти столько же ждет. У нас все только начинается. Нас устроит включение «ЛНР» и «ДНР» в Россию в нынешних границах.

— Но Путин ни разу не сказал, что Донбасс — это не Украина. Нас в Россию не взяли и вряд ли возьмут. Дончане уже шутят, что статус «Л-ДНР» — «свой среди чужих, чужой среди своих».

— А кто сказал, что будет легко? В чем проблема, не понимаю? Пусть предоставят особый статус двум областям, и все.

— Ты только что говорила, что хочешь включения Донецка и Луганска в состав России. Определись как-то в своих желаниях. Недавно на федеральном канале «Россия 1» кремлевский пропагандист Попов заявил: «Мы даже готовы, к сожалению для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины». Это еще одно подтверждение, что мы России на фиг не нужны.

— Не раз читала в сосетях типа «бедные дончане и луганчане — и Россия к себе не взяла, да и Украине уже особо не нужны». Ничего, все равно с нами в Киеве будут считаться. И разговаривать начнут, никуда не денутся.

— Вы — массовка у кремлевских шестерок. Никаких представителей «республик» нет, это оккупационные администрации.

— Оккупированы кем? Местными жителями?

— С российскими паспортами, в российской военной форме и с российским оружием.

— Ну да, нас под дулом пистолета заставляли получать российские паспорта и вешать флаги.

Российская военная техника на Донбассе

— Министр иностранных дел Украины Кулеба четко объяснил: «Мы с „Л-ДНР“ не будем вести разговоры. Соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования конфликта на Донбассе. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой администрации. Ответ — нигде».

— Хорошо. Давай так. Мы не отрицаем возможности проведения выборов этой осенью, но на определенных условиях — закрепление в Конституции навсегда особого статуса Донбасса, причем чтобы формулировку согласовали с нами, и гарантия недопущения преследования и наказания всех участников событий 2014−2015 годов. И вот тогда можно будет приступить к обсуждению параметров проведения выборов. Кстати, по нашим коридорам ходят слухи, что Зеленский отдаст «ЛНР» и «ДНР» остатки областей с минимальным боем, чтобы отменить осенние выборы, поскольку народ за «Слуг народа» второй раз не проголосует.

— Чушь собачья. Мечтать не вредно.

— И еще. Я лично сомневаюсь, что Украина согласится на наше предложение оставить нынешние местные исполнительные органы власти, как хочет наше руководство.

Если там хотят возвращения Донецка и Луганска обратно, пора начать общаться. Вернуть территорию без людей, как ни крути, не получится, а жить с вечными оскорблениями в одной стране мы не согласны. За шесть лет от правительства Украины было хоть одно предложение пообщаться с мирными людьми? Зато там постоянно говорят, какого мы сорта и что с нами надо сделать.

— Это байки росТВ, сама прекрасно знаешь. На дворе XXI век, а у нас до сих пор комендантский час и требования к «плохой» Украине содержать пенсионеров. Не обидно, что нас очень странно спасли от «фашистов»? Это и есть обещанное процветание?

— Лучше так, чем ботинки америкосам протирать тряпочкой или в Польше клубнику собирать. Украинцев ждет именно это. В Киеве поняли, что мы развиваемся самостоятельно и что мы свободны, поэтому и придумали историю с выборами.

— Ну да. Вступите в «таможенный союз» с братской «ЛНР» и создадите Сомали-2? Когда-то перспективный миллионник превратили в резервацию.

— Донбасс, в отличие от Украины, не нищий, у нас помнят героев Великой Отечественной войны. Мы чтим свою историю, культуру, язык. В идеале было бы неплохо, чтобы мы могли вести с Украиной торговлю. Тогда экономика поднялась бы, банки заработали, кредиты начали бы людям давать.

За время оккупации в ОРДЛО были разграблены десятки заводов, оборудование вывезли в Россию

Мы продиктовали Украине условия. Хотели бы — давно сделали. Если они так стремятся к объединению, пусть выполняют, нет — валят на все четыре стороны. Украинские власти в каждом телеэфире рассказывают, как любят Донбасс. Пора перестать фантазировать.

Киев хочет провести выборы, чтобы в итоге оказалось, что мы согласны вернуться в Украину. При этом понимают: если дать автономию и особый статус «республикам», подтянутся и другие города. А это окончательный раскол Незалэжной.

Что касается выборов, есть такой стишок Вознесенского: «Я тебя разлюблю и забуду, когда в пятницу будет среда». Вот эти выборы и состоятся, когда в пятницу будет среда. То есть никогда.

«Взволнован ли народ из-за инициатив Ермака? Да ничуть»

Потом «ФАКТЫ» поговорили с человеком, который расспрашивал «чиновницу». Он коренной дончанин, до войны занимавший ряд топовых должностей.

— Николай Алексеевич, что думаете о перспективе проведения выборов на украинских условиях?

— Знаете, у Жванецкого была одна чудесная миниатюра. Один персонаж предложил второму поработать вместе. Тот ответил, что с удовольствием попробует. Но первый выдвинул требование: сначала надо обязательно набросать и принести «планчик-конспектик будущей работы». Вроде договорились, но стали долго препираться, к какому числу: «К четвертому» — «К пятому». Завершается сценка так: «Не сделаю я ему ни черта» — «А мне это и не нужно».

Зачем говорить о том, что нереально, что пока не нужно и невозможно ни к четвертому, ни к пятому? На самом деле тактический подход «маленьких шагов к миру», предложенный командой Зеленского, тут вообще не работает. Как и абсурдные речи Сивохо о примирении с жителями оккупированных территорий.

Кремль не уйдет отсюда по доброй воле. Ему нужен особый статуса ОРДЛО, чтобы потом шантажировать Украину. Такой плацдарм — стратегическая цель Путина. «ЛНР» и «ДНР» России не нужны. Лавров же как-то сказал: «Вы хотите признать „ЛНР“ и „ДНР“? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?» (цитата от 17 декабря 2018 года. — Авт.).

Теперь о выборах. Понятно, что установить контроль над границей в обозримой перспективе нереально. Тогда зачем мы городим огород? Во имя чего морочим людям голову?

Взволнован ли народ из-за инициатив Ермака? Да ничуть. Людей эта тема совершенно не занимает.

Может, слегка переживают «чиновники». Вдруг лишатся своих кресел? Хотя это крайне маловероятно. Вот сидит «мэр» города. Его все устраивает, правила игры понятны. Местного совета нет, что тоже прекрасно. У нас же пока только «республиканский народный совет» неустанно штампует «законы». Причем без дискуссий, всегда единогласно. Сессии горсовета и прочая морока совершенно не нужны. Так что он изо всех сил будет тормозить любые поползновения в сторону демократии, даже если предположить, что стороны договорятся о выборах.

Второй момент. Вы же видите по риторике моей знакомой, что наши «бонзы» сами не знают, чего хотеть. То им до зарезу нужно в Россию, то вроде не против (хотя очень боятся) вернуться в Украину. Что велит Кремль, то и будут требовать. Они статисты в играх Белокаменной.

Третий. Кого будут выдвигать в депутаты? Тех, кто воевал в 2014-м? Активистов, сгонявших людей на митинги? Учителей, уродующих психику детей? Пенсионеров, мечтающих о возврате в СССР? Больше некого. Наивно надеяться, что сюда вернутся переселенцы. Поэтому костяком возможного народовластия станет всякое отребье. Оно вам надо?

Мы тут уже давно довольствуемся тем, что есть, и смирились с тем, что будет еще хуже. Будем жить в «дыре» и дальше, продолжать жевать дерьмо и называть его конфеткой. В Украине своя жизнь, здесь — своя. Вам же проще. Меньше народу — больше кислороду. Думаю, все кончено, и обратного пути нет. А выборы, даже если их затеют, превратятся в очередной фарс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, рассказавший о подготовке своим ведомством стратегии деоккупации Крыма, заявил, что наша страна готова идти на различные компромиссы для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в том числе и обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter