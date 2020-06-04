«Слуга народа» сняла свою кандидатуру в комиссию ГБР «по настоянию Зеленского»

Украина

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Яцык сняла свою кандидатуру в конкурсном отборе в комиссию по выборам главы ГБР. По словам нардепа, сделала она это по настоянию президента, который продвинул своего человека. Отметим, за год президентства Зеленского на государственные должности попали более 30 человек, связанных со «Студией Квартал 95».

Свое решение нардеп озвучила на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Яцык сняла свою кандидатуру несмотря на то, что накануне голосования ее поддержали большинство коллег.

Яцык заявила, что берет самоотвод в пользу другого «слуги» Владлена Неклюдова и «не может не пойти навстречу президенту Зеленскому».



«… один из кандидатов решил, что личный авторитет, знание законов, уважение в коллективе — не главное, а здоровая конкуренция — не для него, ведь гораздо проще воспользоваться личными связями и наплевать на мнение членов комитета. Зачем доказывать, что ты достоин этой должности, если гораздо проще вынудить более сильного оппонента снять свою кандидатуру… Подло, низко, не по-мужски… в общем, в стиле некоторых «прокурорских».

В итоге, по настоянию президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета.

В знак моей поддержки аналогичное решение приняли еще 6 кандидатов-нардепов, за что им отдельная благодарность", — пишет Яцык в Facebook.

Напомним, ранее разразился крупный скандал с «продажей должностей» госслужащих. Обвинение выдвинули против брат главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса. На пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что «пленками Ермака» хотели шантажировать его лично, чтобы он снял Ермака с должности. И назвало это дело «пустым».

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