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Украина

Суд отменил решение об аресте Богатыревой

21:06 4 июня 2020
Раиса Богатырева

В четверг, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда города Киева об аресте экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО времен Януковича Раисы Богатыревой.

С жалобой обратился защитник Богатыревой.

Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

«Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения», — пишет «Судебная власть».

Напомним, бывшую топ-чиновницу задержали украинские пограничники в августе 2019 года в аэропорту «Киев», когда она прилетела из Минска. В СИЗО она пробыла недолго. Залог за Богатыреву внес народный депутат от «Оппоблока» Вадим Новинский.

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