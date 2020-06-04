- 22:28 Сильнейший ливень превратил улицы Мукачево в реки
- 22:00 Ляшко объяснил рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
- 21:55 Девелопер прокомментировал строительство на Гончара, 55, возле сквера Чкалова
- 21:44 Получили по заслугам: в Ивано-Франковске наказали полицейских, которые издевались над подростками
- 21:42 Больше четырех не собираться: Минздрав обнародовал правила посещения кафе и ресторанов во время карантина
- 21:27 "Трамп всех "достал": Фельштинский рассказал об истинной причине массовых протестов в США
- 21:11 Самый богатый спортсмен мира показал свои шикарные апартаменты в Дубае за 16 млн долларов
- 21:06 Суд отменил решение об аресте Богатыревой
- 20:49 Путин может снова напасть на Украину уже этим летом: в США озвучили тревожный прогноз
- 20:47 Ничего святого: во Львовской академии сухопутных войск на питании курсантов украли миллионы
- 20:18 Изнасилование и пытки в Кагарлыке: стало известно о новых пострадавших от действий полицейских
- 20:03 «Клубничное затмение»: что делать и как себя вести
Суд отменил решение об аресте Богатыревой
В четверг, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского районного суда города Киева об аресте экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО времен Януковича Раисы Богатыревой.
С жалобой обратился защитник Богатыревой.
Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.
«Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева
Напомним, бывшую топ-чиновницу задержали украинские пограничники в августе 2019 года в аэропорту «Киев», когда она прилетела из Минска. В СИЗО она пробыла недолго. Залог за Богатыреву внес народный депутат от «Оппоблока» Вадим Новинский.184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!