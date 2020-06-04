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"Трамп всех "достал": Фельштинский рассказал об истинной причине массовых протестов в США

21:27 4 июня 2020
Трамп

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями, а также намерениями использовать армию для подавления протестов против расизма только подогревает разногласия в обществе в этом вопросе.

Такое заявление в комментарии изданию «ГОРДОН» сделал российско-американский историк Юрий Фельштинский.

«Мне кажется, за эти три года президент Дональд Трамп всех „достал“. Убийства афроамериканцев полицией происходили и при Бараке Обаме. Но Обама был всегда сдерживающим фактором в разгоравшемся расовом конфликте, а Трамп является главным подстрекателем и провокатором в любом конфликте…», — отметил эксперт.

Фельштинский уточнил, что победы у Трампа всегда получаются «на гребне раскола». А он очень хочет победить на ипредстоящих ноябрьских выборах президента и поэтому создает «раскол».

Историк уверен, что уровень поддержки и оппозиции Трампу определился еще на прошлых выборах. Голосовавшие против него в 2016 году, не поддержат кандидатуру Трапма и в 2020 году.

Напомним, протесты в США начались после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции. Всего за шесть дней массовых выступлений в США были арестованы более 2 000 их участников. Погибли 11 человек, в том числе представители силовых структур.

Министр обороны США Марк Эспер высказался против участия войск в подавлении акций протестов в стране.

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