Развалится при нашей жизни: секретарь СНБО Данилов предрек незавидное будущее РФ

Украина

Анонсировавший создание в Украине министерства военно-промышленной политики секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация «всю жизнь заниматься выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится».

Об этом он заявил в эфире «24 канала».

«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится… Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни — это 100%», — уверен глава СНБО.

По его словам, Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

Кроме того, наблюдения Данилова подсказывают ему, что единственный человек, который может принимать те или иные решения в России единолично — это пока еще президент Владимир Путин.

«Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести», — пояснил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о неизбежном развале России Данилов заявлял и ранее: он, по его мнению, обязательно случится, поскольку слишком большая дистанция между отдельными регионами, а скрепляющий финансовый ресурс быстро исчерпывается. Кроме того, влияние окажут сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Данилов убежден, что в России есть две противоборствующие тенденции. С одной стороны, в Кремле активно ищут врага, перед угрозой которого сплотится население. С другой стороны, на цельность России активно давят экономические факторы: китайский рынок, цены на нефть и газ, конкуренция за ресурсы. И Россия вряд ли сможет выдержать эту гонку.

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