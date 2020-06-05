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В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают (фото, видео)
Вскоре после скандала с изнасилованием в полицейском отделении Кагарлыка и арестом двоих подозреваемых в преступлении, была задержана банда, в состав которой входили семеро правоохранителей.
Как уточняют в Госбюро расследований, были задержаны начальник и заместитель Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполции в Днепропетровской области, начальник сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работников.
В ГБР утверждают, что в течение 2019−2020 годов правоохранители с использованием насильственных методов заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), чтобы повысить показатели работы отделения.
«За совершение преступлений полицейские давали деньги и наркотические вещества, а потом привлекали фигурантов к уголовной ответственности», — отметили в ГБР и добавили, что всем задержанным сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. В Голосеевский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске уволили полицейских, которые унижали задержанных подростков. Еще одного сотрудника полиции понизили в должности, начальнику Управления превентивной деятельности объявлен строгий выговор, а и.о. заместителя начальника областного главка полиции — строго указано на отсутствие надлежащей профилактической работы в подчиненном подразделении.282
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