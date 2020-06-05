Мир

Отвечает за накопленные обиды: в Украине рассказали, как и зачем Лукашенко троллит Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на формальное создание Союзного государства с Россией, в последнее время старается максимально дистанцироваться от Кремля. А в тех вопросах, где он не может обойтись без России, глава Беларуси пытается отыграться за прошлые нанесенные обиды. Об этом «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Сначала белорусский президент дразнил Кремль, заявив, что теперь готов покупать российскую нефть, но не дороже чем по 4 доллара за тонну. А в условиях падения мировых цен на нефть Путину нечем ему ответить — хотя Лукашенко зависит от поставок российской нефти», — считает Соловей.

Журналист также напомнил, что парад Победы на 9 мая, который провел Лукашенко, также был ударом по Кремлю, который он него отказался из-за коронавируса.

Об этом в материале «ФАКТОВ»: «Старость не радость: зачем Путину Беларусь и почему Лукашенко его троллит».

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