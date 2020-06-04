Старость не радость: зачем Путину Беларусь и почему Лукашенко его троллит

Украина

Сложно складываются отношения с Россией не только у нас. Соседней Беларуси, несмотря на формальное создание Союзного государства с РФ, выстраивать отношения с Кремлем всегда было непросто. Лукашенко регулярно заверял сначала Ельцина, а потом и Путина в братской любви взасос, за что получал дешевые нефть, газ и прочие экономические преференции. Ельцину этого было достаточно. Путин же все настойчивей пытается поглотить соседнее государство, но то и дело «ловить облизня». Лукашенко в последнее время явно показывает нос российскому коллеге. Так, не сойдясь в цене с россиянами, Беларусь начала более выгодные закупки норвежской, азербайджанской, саудовской и даже американской нефти. 9 Мая, в пику отменившему парад Путину, «приватизировавшему» за Россией победу над нацизмом, Лукашенко парад провел, фактически перетащив в Минск центр празднования 75-летия Победы. Что же на самом деле происходит между этими странами? Зависит ли их госполитика от личных отношений Путина и Лукашенко или оба лидера руководствуются исключительно державными интересами, «ФАКТАМ» объяснил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей. В предыдущей части интервью он рассказал о том, что не все украинские инициативы на Минских переговорах похожи на «перестановку кроватей в борделе» — наша сторона способна и на сильные ходы.

— Президент Беларуси Александр Лукашенко — хороший пример того, как находящиеся на одинаковой идеологической базе режимы могут иметь разногласия, — говорит Игорь Соловей. — И основаны они не на идеологии (она сходна, как я уже сказал), а на корыстных интересах первых лиц. «Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним — в городе» — приблизительно такой принцип характеризует отношения Беларуси и России. Лукашенко понимает, что его хотят «съесть», поэтому отбивается как может от слишком тесных «братских объятий» Кремля.

Скоро в Беларуси президентские выборы. Сюрпризов там не будет. У пророссийской колонны, которая пытается в них участвовать, судя по персоналиям и тактике действий, шансов нет никаких. Тем более Бацьке в очередной раз поможет наличие внешнего врага.

Мое личное ощущение — Лукашенко понравилось троллить Путина, отыгрываясь за прошлые нанесенные обиды. Сначала белорусский президент дразнил Кремль, заявив, что теперь готов покупать российскую нефть, но не дороже чем по 4 доллара за тонну. А в условиях падения мировых цен на нефть Путину нечем ему ответить — хотя Лукашенко зависит от поставок российской нефти. А 9 мая лидер Беларуси провел парад Победы, «сняв сливки» ностальгирующей общественности — в то время как Москва от него отказалась.

— В последние годы складывается впечатление, что российская Беларусь лично для Путина чуть ли не более важна, чем российская Украина. Почему он так «запал» именно на эти две страны?

— Стареющий Путин находится в плену исторических мифов (то половцы у него всплывают, то печенеги), которые он пытается реализовать за свою каденцию. Оккупация Крыма в его логике — восстановление исторической справедливости. И Украина с Беларусью — часть мифа об общем народе. Поэтому, естественно, мы с беларусами под ударом в первую очередь.

Важно понять, что опасность для Украины исходит от России, независимо от фамилии российского президента. Даже при демократе Ельцине в РФ были политики, которые проводили агрессивную внешнюю политику, невзирая на центральную власть. Например, мэр Москвы Юрий Лужков на протяжении всего срока нахождения на посту спонсировал «русский мир» в Крыму. Последствия этого мы сейчас видим воочию.

— Украина давно сформировала о себе мнение, как страна, которой управляют олигархи (только некоторые из них иногда получают больше влияния, меняя для этого президента). А постельцинская Россия — страна, где на «должность» олигархов назначает президент Путин, даруя привилегии разным кланам и следя за тем, чтобы эти кланы воевали между собой. Однако некоторые конспирологи, анализируя путинские фото, утверждают, что тот давно или мертв, или надежно изолирован, а людям показывают двойников. Якобы из-за этого его даже с женой развели — чтобы той не нужно было с двойниками на людях показываться. А за власть постоянно идет подковерная борьба между кланами чекистов, военных и бизнесменов. Что все-таки происходит в России?

— Я не очень верю в конспирологические теории о двойниках. Но то, что именно Путин является гарантом стабильности для разных групп влияния, — это факт. И понятно, что его уход грозит нарушением этого хрупкого баланса. Отголоски межклановой войны периодически проявляются и сейчас, а с уменьшением «кормушки» борьба за госресурсы станет еще более ожесточенной и разразится с новой силой.

В российской политике существуют 7−9 кланов (кто-то называет их башнями Кремля). Эти группы неустойчивы: они регулярно трансформируются, в них происходит брожение и переход политиков из одного клана в другой; появляются молодые и зубастые деятели; кланы периодически друг с другом «зарубаются». Тот же Рамзан Кадыров в напряженных отношениях с Сечиным, Сергей Собянин (мэр Москвы) — с Михаилом Мишустиным (премьер-министр РФ). Есть группировки, связанные с кооперативом «Озеро», другие — со Службой внешней разведки, с ФСБ, Минобороны…

Если все так пойдет и дальше (падение цен на нефть и газ, убытки экономики из-за коронавируса, а доступ на международные рынки будет закрыт), то российские кланы обеднеют, и им захочется «крови». Вот тогда и появится шанс на обновление страны и возврат России к конструктивному разговору.

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