Украина

В Минфине считают, что Украина уже прошла экономический кризис

Министр финансов Украины Сергей Марченко, ранее заявлявший, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста, считает, что страна прошла кризисный этап в экономике.

«Надеюсь, что в июне наполняемость бюджета будет больше», — отметил он в эфире «1+1». По словам руководителя Минфина, у правительства есть все основания предполагать, что бюджет в 2020 году будет выполнен, а «экономическая динамика», возможно, поднимется до конца года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», условия выделения Украине транша МВФ по программе stand by не предусматривают рост тарифов на отопление.

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