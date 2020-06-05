- 10:32 Отчет Авакова и информационная война с Россией: онлайн-трансляция заседания Рады 5 июня
- 10:16 В Минфине считают, что Украина уже прошла экономический кризис
- 10:14 Отвечает за накопленные обиды: в Украине рассказали, как и зачем Лукашенко троллит Путина
- 10:05 «Динамо» — «Александрия»: где смотреть онлайн матч 25-го тура чемпионата Украины
- 10:04 Теневые схемы аренды земли лишают бюджет страны 10–12 млрд грн
- 09:59 В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают
- 09:55 Умер основатель культовой британской рок-группы The Sweet
- 09:54 Предполагаемый любовник Ани Лорак переболел коронавирусом
- 09:48 Двое в бункере: в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом
- 09:40 Принц Уильям предложил принцу Гарри вернуться в Британию, опасаясь за его безопасность
- 09:37 В Донецке коммунальщики развешивают флаги России: что происходит
- 09:32 Число жертв коронавируса в Киеве резко выросло
В Минфине считают, что Украина уже прошла экономический кризис
Министр финансов Украины Сергей Марченко, ранее заявлявший, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста, считает, что страна прошла кризисный этап в экономике.
«Надеюсь, что в июне наполняемость бюджета будет больше», — отметил он в эфире «1+1». По словам руководителя Минфина, у правительства есть все основания предполагать, что бюджет в 2020 году будет выполнен, а «экономическая динамика», возможно, поднимется до конца года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», условия выделения Украине транша МВФ по программе stand by не предусматривают рост тарифов на отопление.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...