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Общество и люди

Синоптик рассказала, где в выходные пройдут дожди

13:03 5 июня 2020
Пруд

В субботу, 6 июня, дожди с грозами ожидаются в северном регионе страны, локально — в центре и местами — в западных областях.

«В субботу столбики термометров поднимутся в течение дня до + 24 + 29 градусов. Прохладнее будет на западе Украины и в Житомирской области — там ожидается + 18 + 23 градусов. Температура воздуха будет постепенно повышаться и ночью — ожидается до + 12 + 16 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 7 июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут лишь в западной части, на остальной территории Украины преимущественно будет сухо. Температура днем — до + 25 + 30, на западе — до + 21 + 24 градуса.

В Киеве 6 июня ожидается дождь с грозой, до +25 градусов. В воскресенье — без осадков, до +27 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что Украина 7 июня, на Троицу, будет одной из самых жарких в Европе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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