- 13:33 Умер Михаил Кокшенов, звезда комедии "Спортлото-82"
- 13:29 Скандальный украинский боксер рассказал о мародерстве на фоне протестов в США
- 13:18 В Москве прогремел взрыв в жилом доме: первое видео
- 13:12 Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
- 13:08 “Дна нет”: Деканоидзе прокомментировала обвинения в провале реформы полиции
- 13:03 Синоптик рассказала, где в выходные пройдут дожди
- 12:41 В Киеве перед выходными не откроют кафе и рестораны: Кличко выступил с заявлением
- 12:40 Во Вьетнаме открыли первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи
- 12:39 У нардепа от “Слуги народа” Холодова нашли элитный особняк под Киевом
- 12:20 Доллар подешевел еще: на сколько курс упадет на следующей неделе
- 12:16 Автобус «Бенфики» забросали камнями: два футболиста попали в больницу
- 12:08 Спасут ли накладки на номера от системы видеофиксации нарушений?
Синоптик рассказала, где в выходные пройдут дожди
В субботу, 6 июня, дожди с грозами ожидаются в северном регионе страны, локально — в центре и местами — в западных областях.
«В субботу столбики термометров поднимутся в течение дня до + 24 + 29 градусов. Прохладнее будет на западе Украины и в Житомирской области — там ожидается + 18 + 23 градусов. Температура воздуха будет постепенно повышаться и ночью — ожидается до + 12 + 16 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье, 7 июня, на Троицу, грозовые дожди пройдут лишь в западной части, на остальной территории Украины преимущественно будет сухо. Температура днем — до + 25 + 30, на западе — до + 21 + 24 градуса.
В Киеве 6 июня ожидается дождь с грозой, до +25 градусов. В воскресенье — без осадков, до +27 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что Украина 7 июня, на Троицу, будет одной из самых жарких в Европе.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...