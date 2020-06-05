Скандальный украинский боксер рассказал о мародерстве на фоне протестов в США (фото)

Спорт

Во многих штатах США продолжается волна протестов после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от неправомерных действий полицейских. Толпы людей вышли на улицы на массовые акции, таким образом выражая свою гражданскую позицию против произвола стражей правопорядка и требуя реального тюремного заключения для виновных в смерти Флойда, но есть и немало тех, кто решил «набить свой карман».

Украинский боксер Иван Редкач, постоянно проживающий в Калифорнии и во время карантина убегавший на пляже от полицейского, рассказал, как массовые протесты отразились на его жизни.

«Проблема не чисто расовая, — поведал Иван Редкач в интервью XSPORT. — Она еще несомненно социально-экономическая. Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Я лично многое не разделяю, особенно навязывание мне и моей семье определенных правил. А здесь безумная молодежь и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное. Многие мои знакомые, которые живут в районе Голливуда в Лос-Анджелесе, конечно же, возмущены и напуганы, особенно те, у кого есть дети. Моего знакомого адвоката офис разнесли. И, кстати, теперь его же сотрудники, включая афроамериканцев, без работы, пока не восстановят офис.

За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуть, кто был сзади меня — нет. Но я хочу сказать, что не полиция, а именно владельцы бизнесов в районе где мы живем, сработали очень хорошо и организованно. Они всех предупредили, как и требуется по закону, что если будут нападать, то те открывают огонь, и вышли с оружием. Мятежники отошли.

Как таковых трудностей лично у меня не возникло, и это потому, что я живу в другом районе. Но если бы мы жили в районах, где бушуют мятежники, то трудностей было бы достаточно. А вообще на сегодняшний день это острый вопрос. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других. Я согласен с тем, что система должна поменяться, но я не согласен с тем, каким путем это делается.

А вот на мои тренировки это никак не повлияло. Тренер сказал: «Иван, мы должны делать то, что мы должны делать! Отдохнешь после комендантского часа».

Массовые протесты в США не отразились на тренировках Редкача

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Редкач потроллил Ломаченко и бросил ему вызов.

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