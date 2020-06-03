Дочь Михаила Ефремова хочет сменить пол и жениться на девушке

Шоу-бизнес

Дочь российского актера Михаила Ефремова 19-летняя Анна-Мария, рожденная в браке с актрисой Ксенией Качаловой, шокировала откровенным признанием. Девушка стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и поделилась своими переживаниями, рассказав о детских травмах, отношениях в семье, алкоголизме матери и личной жизни.

Дочь актера заявила ведущей, что не относит себя к какому-либо полу и периодически говорит о себе в мужском роде. Кроме того, Анна-Мария планирует в будущем жениться на «красивой девушке» и переехать в Лондон, а также усыновить детей. Звездный отец, по словам девушки, знает обо всем и относится к этому нейтрально. ⠀

«Мне не нравится принадлежать в какому-либо гендеру, я себя идентифицирую и считаю небинарной персоной. У меня есть девушка. Отец знает, мы с ним несколько раз говорили на эту тему, он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло», — рассказала Анна-Мария.

Позиция дочери актера вызвала бурную реакцию в российском обществе. Девушке буквально устроили травлю, называют «больной» и винят Ефремова в том, что упустил воспитание дочери. Высказывание Анны-Марии комментируют даже на уровне Госдумы.

«Когда человек называет себя, прошу прощения, „небинарным“, это значит, что у него серьезные проблемы с головой. Также, пожалуй, это говорит и о большой распущенности, которая произросла из неправильного воспитания. К сожалению, Ефремов все свое время уделял не дочери, а своей популярности и эпатажным выходкам. Ну и, чего греха таить, активно налегал на алкоголь — и налегает, я в этом убежден, до сих пор», — убежден депутат Виталий Милонов, активно выступающий за поправки в Конституцию о защите детей, согласно которым однополые пары не смогут усыновлять детей. Об этом даже сняли нелепый агитационный ролик об однополых усыновителях, вызвавший волну негодования среди публичных персон.

Также девушку обвиняют в том, что своим высказыванием она решила привлечь внимание и заработать денег, пользуясь именем отца.

Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей от разных жен. Актриса Ксения Качалова стала четвертой супругой артиста и родила ему дочь Анну-Марию. Успешная в прошлом актриса превратилась в алкоголичку.

Недавно 56-летний актер впервые стал дедушкой. В семье его сына Николая родилась дочка.

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