- 17:20 Греция готовится принимать туристов из Украины: названа дата
- 16:51 В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова
- 16:41 Львовская область на неделю отложила смягчение карантина
- 16:35 «Немного интриги»: в «Слуге народа» заговорили о выдвижении женщины на пост мэра Киева
- 16:22 Заковывали, привязывали к кроватям и избивали: в Одессе задержана группа лжереабилитологов
- 16:16 Советник председателя Сумского облсовета предложил Владимиру Зеленскому назначить его главой Киевской ОГА
- 16:15 В австрийской бундеслиге футболист забил гол-шедевр ударом через себя
- 16:14 В России подали в суд на Светлану Лободу
- 16:12 В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева: выяснились новые детали
- 15:59 В Киеве не хватает донорской крови
- 15:59 Скандал с ядом: Чехия высылает двух сотрудников посольства России
- 15:45 Водителя киевского трамвая зверски избили толпой за просьбу надеть маски: инцидент попал на видео
Львовская область на неделю отложила смягчение карантина
Во Львовской области, где подтверждено 1988 случаев заболевания коронавирусом, продлили карантин еще на 7 дней.
Решение приняли в пятницу, 5 июня, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте ЛОГА.
Ограничения будут действовать до 12 июня.
На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.
По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, в области отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.
Больше всего заболевших в областном центре, который не дает области ввести послабления ограничений.
На заседании комиссии отметили, что в целом в области инцидентность заболеваний на 100 тысяч населения составляет 16 новых случаев за неделю (по Львову — 32,1, по области — 10,2). По данным Минздрава, допустимый уровень заболеваемости для ослабления карантина должен составлять менее 12 случаев.
В области проведено 27 ПЦР- тестирований на 100 тысяч населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 23%.
Напомним, перед этим карантин в области продлевали 1 июня. По официальным данным Минздрава, Львовщина входит в число областей Украины, где не рекомендуется ослабление карантина.
58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»