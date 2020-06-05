Львовская область на неделю отложила смягчение карантина

Украина

Во Львовской области, где подтверждено 1988 случаев заболевания коронавирусом, продлили карантин еще на 7 дней.

Решение приняли в пятницу, 5 июня, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте ЛОГА.

Ограничения будут действовать до 12 июня.

На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, в области отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

Больше всего заболевших в областном центре, который не дает области ввести послабления ограничений.

На заседании комиссии отметили, что в целом в области инцидентность заболеваний на 100 тысяч населения составляет 16 новых случаев за неделю (по Львову — 32,1, по области — 10,2). По данным Минздрава, допустимый уровень заболеваемости для ослабления карантина должен составлять менее 12 случаев.

В области проведено 27 ПЦР- тестирований на 100 тысяч населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет 23%.

Напомним, перед этим карантин в области продлевали 1 июня. По официальным данным Минздрава, Львовщина входит в число областей Украины, где не рекомендуется ослабление карантина.

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