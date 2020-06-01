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- 16:25 Количество заболевших бьет рекорды: на Львовщине решили отложить ослабление карантина
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Количество заболевших бьет рекорды: на Львовщине решили отложить ослабление карантина
Руководство Львовской области приняло решение продлить карантин еще на одну неделю. В области на утро 1 июня подтверждено 1700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Решение о продлении карантина приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
На заседании комиссии отметили, что в целом в области инцидентность заболеваний на 100 тысяч населения составляет 13,5 новых случаев за неделю (допустимый уровень заболеваемости, по данным МОЗ, для ослабления карантина должен составлять менее 12 случаев).
Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис отметил, что на Львовщине сохраняется стабильно высокое количество обращений людей в стационары, которых госпитализируют в среднем и тяжелом состоянии. В то же время, по его словам, больницы справляются с нагрузкой.
Больше всего заболевших в областном центре, который не дает области ввести послабления ограничений.
По его информации, показатель инцидентности заболеваний во Львове составляет 27,3 новых случаев на 100 тысяч населения, в то же время в районах области — 7.
Введенные ограничения продлены до 5 июня — следующей даты заседания комиссии. Еще неделю в области не будет работать общественный транспорт, детсады и спортивные клубы.
Напомним, по официальным данным Минздрава, по состоянию на 1 июня Львовщина была названа среди шести областей Украины, где не рекомендуется ослабление карантина.
Как сообщали «ФАКТЫ», львовские медики первыми в Украине прошли ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19.
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