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Сергей Бабкин и Елена Кравец восхитили совместной песней (видео)
Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин и звезда «Квартала» Елена Кравец, которая недавно удивила дерзким образом, записали первую совместную песню — «Спалах».
Когда Бабкин писал «Спалах», он подумал, что хорошо бы добавить женский взгляд. И предложил это сделать Кравец. Оказалось, артистам давно нравится творчество друг друга.
Елена согласилась, она сама написала речитатив, который звучит в песне. Отметим, что именно эти слова, написанные Кравец, вызвали неоднозначную реакцию в сети.
Одних она тронула «до мурашек». Другие разочаровалась — они ожидали, что Елена будет петь.
Но восхищенных комментариев под видео гораздо больше. «Спасибо за ваше творчество!!! Это просто бомбезно», «Музыка очень понравилась, хочется переслушивать еще и еще. Неожиданный дуэт», «У меня впервые от песни мурашки и слезы на глазах от первого прослушивания», — пишут комментаторы.
Напомним, что недавно Настя Каменских удивила нежным клипом108
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?