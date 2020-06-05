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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин и Елена Кравец восхитили совместной песней (видео)

19:13 5 июня 2020
Бабкин и Кравец

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин и звезда «Квартала» Елена Кравец, которая недавно удивила дерзким образом, записали первую совместную песню — «Спалах».

Когда Бабкин писал «Спалах», он подумал, что хорошо бы добавить женский взгляд. И предложил это сделать Кравец. Оказалось, артистам давно нравится творчество друг друга.

Елена согласилась, она сама написала речитатив, который звучит в песне. Отметим, что именно эти слова, написанные Кравец, вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Одних она тронула «до мурашек». Другие разочаровалась — они ожидали, что Елена будет петь.

Но восхищенных комментариев под видео гораздо больше. «Спасибо за ваше творчество!!! Это просто бомбезно», «Музыка очень понравилась, хочется переслушивать еще и еще. Неожиданный дуэт», «У меня впервые от песни мурашки и слезы на глазах от первого прослушивания», — пишут комментаторы.

Бабкин

Бабкин

Бабкин

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