Угроза кишечной инфекции: Ляшко предложил не открывать детские оздоровительные лагеря

Украина

Объявивший на днях о «стопроцентном» продлении до 22 июня карантина главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что текущим летом не стоит открывать детские оздоровительные заведения.

Об этом он сказал в эфире канала «112 Украина».

Причина — в том, что помимо капельных инфекций, существует большое количество кишечных.

«Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций», — пояснил заместитель главы Минздрава.

Обычно в случае заболевания детей забирают с оздоровления и завозят в инфекционные стационары, но там сейчас находится большое количество больных коронавирусом. И вместо лечения кишечной инфекции дети будут подвергаться опасности инфицирования еще и коронавирусом.

«Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации», — резюмировал Ляшко.

По его словам, после карантина социальная дистанция и мытье рук должны стать правилом жизни.

«Этот год мы должны научиться жить так, как это было при карантине. То есть социальная дистанция, мытье рук, чистые руки должны стать нашим правилом жизни», — пояснил главный санитарный врач Украины.

Напомним, ранее Ляшко допускал, что детские лагеря в Украине могут начать открывать с 10 июня. В то же время его шеф, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают исключительно на последнем этапе выхода с карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу утром в Киеве и семи областях Украины продолжили карантинные ограничения в части работы заведений общественного питания. Таким образом, озвученное прежде разрешение принимать клиентов в закрытых помещениях ресторанов и кафе пока не будет действовать.

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