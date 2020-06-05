26.54 / 26.77 29.70 / 30.24
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Карантин продолжается: в Киеве и семи областях не разрешили открывать рестораны

10:58 5 июня 2020
Ляшко

В Киеве и семи областях Украины продолжатся карантинные ограничения в части работы заведений общественного питания. То есть ранее озвученное разрешение принимать клиентов в закрытых помещениях ресторанов и кафе пока не будет действовать. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, открыть кафе и рестораны не разрешили Киеву, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областям. Причина — высокие показатели заболеваемости коронавирусом, а также небольшое количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения.

Ляшко отметил, что в этих областях региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должны разрешать работу заведений общепита.

Напомним, Кабмин ранее разрешил с 5 июня кафе и ресторанам принимать клиентов внутри заведений при условии соблюдения санитарных норм.

«ФАКТЫ» писали о том, что 3 июня президент Зеленский во время визита в Хмельницкий попробовал кофе в местной кофейне, чем нарушил карантин. После возмущенных комментариев, главный санврач Виктор Ляшко оправдал действия Зеленского и его свиты в закрытом кафе Хмельницкого тем, что это была проверке ресторана на готовность принимать посетителей.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Екатерина Репяхова

«Не любовница, а жена»: Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом

Сергей Марченко

Никаких льготных пенсий судьям и прокурорам: в Минфине раскрыли детали соглашения с МВФ

Отставка Авакова

Под Радой требуют отставки Авакова (видео)

Отделение полиции в Павлограде

В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер