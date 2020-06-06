Шоу-бизнес

Кушайте сало: Ани Лорак рассказала, как ей удается худеть на карантине

Отобравшая у бывшего мужа бизнес украинская певица Ани Лорак пока что вынуждена сидеть на карантине, когда от бездействия появляется множество соблазнов и тяжело следить за фигурой.

Тем не менее, звезда совершенно не поправилась за последние недели, и рассказала, как это ей удалось.

Оказывается, Ани придерживается особого плана питания. Два раза в неделю она позволяет себе есть всё, что захочет. Всё остальное время артистка придерживается только полезного рациона.

От некоторых продуктов Лорак отказалась совсем. Она призналась, что не ест хлеб. По ее мнению, он бесполезен для организма. Певица также не употребляет в пищу сахар. Глюкозу, по словам Лорак, она получает из фруктов, и позволяет себе десерты — зефир и печенье.

При этом исполнительница пьет много воды и устраивает разгрузочные дни.

Еще один секрет стройности украинки, который посоветовал ей диетолог, — есть сало.

«От самого сала мы не полнеем. Вес набирается, когда употребляем его вместе с углеводами. Поэтому жир в минимальных количествах, который необходим нашему организму, не окажет влияния на фигуру. Обязательно в рационе должны быть белок (яйца, белое мясо, рыба), клетчатка, витамины и аминокислоты (овощи и фрукты). Всё питание должно быть полезным и рациональным», — цитирует певицу «Семь дней».

Также звезда посоветовала не изнурять себя строгими диетами, а просто питаться умеренно. Артистка предложила не идти против природных ритмов и отказаться от сладкого во второй половине дня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ани Лорак «показала налицо» результаты применения своего метода похудения: осваивая TikTok, певица сняла халат и осталась на секунду в нижнем белье, восхитив фанатов.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter