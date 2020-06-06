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Спорт

«Дикая кошка»: очаровательная украинская легкоатлетка поразила смелой фотосессией

15:26 6 июня 2020
Юлия Левченко

Серебряный призер чемпионата мира-2017 по прыжкам в высоту Юлия Левченко по праву считается одной из красивейших спортсменок Украины. Спортсменка частенько радует поклонников яркими фотографиями на своей странице в Instagram, на которую подписаны 186 тысяч человек.

В свежей фотосессии уроженка Бахмута, что в Донецкой области, предстала в образе строгой леди, надев пиджак, но при этом даря всем свою ослепительную улыбку.

Подписчики не стеснялись в комплиментах спортсменке. «Какая дикая кошка», «Вау! Шикарная», «Красотка», «Ты выглядишь потрясающе великолепно», — оставляли поклонники комментарии на разных языках под фотографиями, которые менее чем за сутки собрали почти 20 тысяч «лайков».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Левченко запустила забавный челлендж с бургерами.

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