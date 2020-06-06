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В Украине число врачей, заболевших коронавирусом, превысило 5 тысяч
В Украине за время эпидемии COVID-19 было зафиксировано 5016 случаев заболевания острой респираторной коронавирусной болезнью среди медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Всего за все время пандемии заболело 26 514 человек. Из них 1903 ребенка, а также 5016 медработников. Всего выздоровели 11 812 человек, а летальных исходов — 777», — сказал он.
За прошедшие сутки заболели 44 ребенка и 53 медицинских работника. Из 550 новых подтвержденных больных COVID-19 госпитализированы 142 человека.
Всего за минувшие сутки проведено 17 739 тестов, из них 10 983 — это исследования методом ПЦР, а 6756 — ИФА-тестирования.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве — 83, Черновицкой области — 66, Львовской области — 65 и в Ровенской области — 52.
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