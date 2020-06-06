«Шахтер» в голевой перестрелке победил «Десну» в Киеве: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В субботу, 6 июня, двумя матчами в Запорожье и Киеве стартовал 25-й тур украинской премьер-лиги.

Второй тур подряд перенесен матч с участием «Карпат» — футболисты и персонал львовского клуба массово сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому вынуждены были уйти на карантин, и выездной матч с «Ворсклой» в намеченные сроки не состоится.

Чемпионат Украины. 24-й тур

1—6-е места

«Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов) — 3:2 (Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32, с пенальти, Будковский, 88). На 24-й минуте Марлос («Шахтер») не реализовал пенальти.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Пихаленок, 74), Алан Патрик (Коноплянка, 59), Маркос Антонио, Тайсон (Тете, 74), Марлос (Соломон, 74), Фернандо (Мораес, 79).

Донецкий «Шахтер» после уверенной победы над «Динамо», наверняка, рассчитывал обыграть «Десну», не прилагая особых усилий. Главный тренер «горняков» Луиш Каштру выставил на игру довольно экспериментальный состав, в частности, оставив на лавке запасных основного голкипера Пятова и лучшего бомбардира Мораеса. И уже в дебюте встречи номинальные хозяева вышли вперед, когда прострел Додо с правого фланга удачно замкнул Фернандо. Свои моменты были у черниговцев, но убойные удары Филиппова и Кузыка удачно блокировали соперники. На 24-й минуте Марлос не реализовал пенальти после того, как арбитр назначил пенальти за попадание мяча в руку защитнику (удачно сыграл голкипер «Десны» Паст, отбив мяч в углу ворот), но уже в следующей атаке бразильский украинец исправился за свою оплошность, обыграв трех защитников и точно пробив мимо вратаря.

Интригу в матч вернул Фаворов — на этот раз рефери назначил пенальти в ворота «Шахтера» за игру рукой Матвиенко, и капитан «Десны» переиграл 18-летнего вратаря «горняков» Трубина. Но вскоре после перерыва Марлос вновь восстановил разницу в два мяча, удачно сыграв на добивании после хорошего удара Фернандо. После этого футболисты донецкого клуба, казалось, успокоились, наставник сделал все пять замен, а черниговцы вполне могли спасти поединок. Сначала Гитченко пробил головой в штангу, а за две минуты до конца основного времени Будковский (к слову, бывший игрок «Шахтера») реализовал выход один на один. На большее у «Десны» не осталось ни сил, ни времени.

«Заря» (Луганск) — «Колос» (Коваливка) — 1:0 (Кабаев, 13). На 66-й минуте удален Кожушко («Колос»).

В Запорожье, хоть и был зафиксирован минимальный счет в пользу «Зари», преимущество луганчан на протяжении всего поединка не вызывало сомнений. Уже на 13-й минуте Кабаев удачно сместился с фланга в центр и точно пробил по воротам — голкипер не смог среагировать на мяч, посланный под опорную ногу. В дальнейшем хорошие моменты были у Громова, после удара которого защитник «Колоса» выбил мяч из пустых ворот, также после розыгрышей стандартов неплохо пробивали Иванисеня и Абу Ханна, но каждый раз не хватало самой малости. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после того, как Кожушко был удален за две желтые карточки, после чего интрига фактически умерла. А в компенсированное время подопечные Виктора Скрипника забили и второй гол, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у отправившего мяч в пустые ворота Каменюки.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 65 очков (25 матчей);

2. «Заря» — 49 (25);

3. «Десна» — 46 (25);

4. «Динамо» — 46 (24);

5. «Александрия» — 43 (24);

6. «Колос» — 26 (25);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 31 (24);

8. «Мариуполь» — 25 (23);

9. «Львов» — 22 (24);

10. «Ворскла» — 22 (24);

11. «Олимпик» — 19 (24);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Марлос («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).

В рамках 25-го тура в воскресенье, 7 июня, сыграют: «Динамо» — «Александрия» (за 1—6 места), «Олимпик» — «Мариуполь» и «Львов» — «Днепр-1» (за 7—12 места).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, «Шахтер» добыл волевую победу над «Динамо» в чемпионате Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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