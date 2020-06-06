В Киеве скончалась вдова легендарного кинорежиссера Сергея Параджанова

Культура и искусство

В Киеве умерла жена легендарного режиссера Сергея Параджанова Светлана Щербатюк-Параджанова. Она скончалась на 82-м году жизни 6 июня. О ее смерти сообщил кинотеатр «Лира» в Facebook.

«К сожалению, вынуждены сообщить печальную весть. Сегодня, 6 июня 2020 года, отошла в вечность Светлана Щербатюк — жена Сергея Параджанова», — говорится в сообщении.

В кинотеатре процитировали искусствоведа Оксану Мусиенко, которая в публикации «Размышления над книгой „Исповедь“» вспоминает о своем знакомстве со Светланой Ивановной:

«С ней я познакомилась, уже учась в университете. А подружились мы уже в другие времена, когда Сергей оказался за решеткой. Мне обидно, когда в примечаниях к изданиям, посвященных мастеру, читаешь: „С. Щербатюк, бывшая жена Параджанова“. Светлана никогда не была „бывшей“. Даже когда они официально развелись, она осталась для Сергея матерью его любимого сына Сурена. И главное, ее любовь и поддержку он ощущал все годы заключения. Может, без них он и не выжил бы. Я о себе называла Светлану „декабристкой“. Да, ей было что терять, когда она откровенно и неоднозначно заявила о том, что не собирается рвать отношения с отцом своего сына. Она потеряла работу в университете, где преподавала русский для иностранцев, стала „невыездной“. Но она не прекратила переписку с заключенным, не перестала передавать в зону посылки и, главное, биться во все двери, чтобы хоть как-то облегчить судьбу Сергея».

Щербатюк-Параджанова Светлана Ивановна была известным украинским филологом и педагогом. Она родилась 5 сентября 1938 года.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад в Киеве прошла масштабная мультимедийная выставка, посвященная знаменитой картине 60-х годов прошлого века «Тени забытых предков» и ее режиссеру Сергею Параджанову.

Фото Юрия Мечитова, Facebook-страница кинотеатра «Лира»

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