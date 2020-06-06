«Последние данные тревожны»: Степанов обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом

Здоровье и медицина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что рост количества заболеваний коронавирусом произошел из-за легкомысленного отношения украинцев к рекомендациям Минздрава. Об этом он написал в своем Facebook.

«Карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше», — написал Степанов.

Министр отметил, что увеличение числа случаев заболевания коронавирусом наблюдается и в других странах.

«Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения», — подчеркнул Степанов.

Ранее сообщалось, что Житомирская область вынуждена ужесточить карантин.

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