- 22:27 Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем
- 21:54 Умерла актриса из "Основного инстинкта" и сериала "Друзья"
- 21:31 «Последние данные тревожны»: Степанов обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
- 21:14 «Шахтер» в голевой перестрелке победил «Десну» в Киеве: видеообзоры матчей УПЛ
- 21:02 На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
- 20:32 Боевики «ДНР» обстреляли Красногоровку: фото разрушений
- 20:31 «Так я уже труп?»: под Херсоном задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови
- 20:12 Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки
- 19:51 Кого ждет удача: гороскоп на 7 июня для всех знаков зодиака
- 19:34 Зеленский «рассекретил» кандидатов на пост министра образования
- 19:20 День Святой Троицы: традиции и запреты праздника
- 19:03 На въезде в Киев легковушка таранила блокпост, водитель погиб
«Последние данные тревожны»: Степанов обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что рост количества заболеваний коронавирусом произошел из-за легкомысленного отношения украинцев к рекомендациям Минздрава. Об этом он написал в своем Facebook.
«Карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше», — написал Степанов.
Министр отметил, что увеличение числа случаев заболевания коронавирусом наблюдается и в других странах.
«Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения», — подчеркнул Степанов.
Ранее сообщалось, что Житомирская область вынуждена ужесточить карантин.571
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...