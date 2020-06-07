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Украина

Задержался в мясном отделе: Зеленский под охраной скупился в киевском магазине (видео)

8:08 7 июня 2020
Владимир Зеленский

В субботу, 6 июня, президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете, где он совершал покупки. Зеленский, видимо, возвращался со встречи с журналистами, прошедшей в «Залесье», так как был в той же спортивной одежде.

Фото и видео опубликовала в своем Facebook Людмила Архарова. По ее словам, неожиданная встреча произошла в магазине Good Wine.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского», — написала Архарова.

В комментариях мнения пользователей по поводу визита президента в супермаркет разделились. Некоторые считают это пиаром, а другие — заботой о семье.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком Зеленский пил кофе в закрытом кафе.

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