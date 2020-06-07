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Украина

Метеорологи официально подтвердили приход лета, опоздавшего на три недели

11:55 7 июня 2020
Киев

Лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием. В четверг, 4 июня, был зафиксирован последний день метеорологической весны — среднесуточная температура воздуха составила +13,6°. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическая весна длилась с 10 февраля и составила 116 дней.

Среднесуточная температура в Киеве в пятницу составляла уже +16,5 градусов. Украинский гидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха и дальше будет повышаться, а значит, метеорологическое лето уже вскоре вступит в свои права.

В этом году метеорологическое лето началось на три недели позже климатического срока.

За 140 лет еще позже лето приходило в Киев только в 1990 и 2001 годах.

Ранее сообщалось, что май в 2020 году был самым жарким в истории.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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