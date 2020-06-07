Здоровье и медицина

Среди заболевших — пятимесячный ребенок: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве

В субботу, 6 июня, у 43 киевлян подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 43 человека. Среди них один медик», — проинформировал Кличко.

Он также привел данные, что умерли двое больных, а всего за время пандемии в Киеве зафиксировано 77 летальных случаев.

В числе заболевших за последние сутки — трое детей: две четырехлетние девочки и мальчик, которому 5 месяцев.

В больницы госпитализировали 12 пациентов.

На воскресенье, 7 июня, в столице уже подтверждены 3 418 случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус парализовал работу Харьковской инфекционной больницы.

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