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Бар и "шведский стол" — под наблюдением: Греция готова принять украинских туристов с 1 июля, но есть условия
Правительство Греции, которая открывает свои границы для украинских туристов с 1 июля, потребовало от прибывающих в страну прохождения обязательного тестирования и карантина.
В течение 7 или 14 дней туристы из других стран должны будут ночевать в конкретных отелях. Семь дней на карантине будут находиться посетители, которые будут иметь отрицательный тест на коронавирус, 14 дней — положительный тест.
Как сообщает Ekathimerini, с 7 июня бары, кафе и рестораны Греции стали принимать посетителей в своих внутренних помещениях.
Вместе с тем, для закрытых заведений общепита существуют ограничения: один клиент на 2,2 квадратных метра, не более шести человек за столом.
Клиенты не могут стоять возле бара и самостоятельно пользоваться «шведским столом» (блюда подает персонал ресторана).
С 7 июня открылись рестораны в гостиницах. Разрешили продавать еду и напитки, в том числе алкоголь, и на пляжах.
Напомним, Греция открыла туристический сезон с 15 июня. Еще в конце мая для туристов открыли популярные археологические площадки, которые работают по продленному графику.213
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