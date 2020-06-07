Мир

Коронавирус: число зараженных в мире превысило 7 миллионов человек

Несмотря на то, что страны мира постепенно отменяют карантин, введенный в связи с COVID-19, в ВОЗ предупредили, что коронавирус еще остается угрозой и глобальная пандемия не закончилась.

На данный момент в мире зараженных больше 7 миллионов, летальных случаев свыше 402 тысяч, вылечились почти 3,5 миллиона человек.

За минувшие сутки, 6 июня, COVID-19 заразились почти 130 тысяч человек, скончались свыше четырех тысяч пациентов.

Больше всего новых больных зафиксировали в Бразилии — 28 тысяч, США — 23 тысячи, Индии — 10 тысяч.

В Украине на утро 7 июня подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Умерли 788 пациентов, выздоровели 12 054.

Напомним, по данным экспертов ВОЗ, центр пандемии COVID-19 перемещается. Новым эпицентром инфекции становится Южная Америка.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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