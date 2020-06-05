Происшествия

В Харькове неадекватный иностранец накинулся на девушку с ножом: инцидент попал на видео

В Харькове иностранец напал на девушку с ножом. Ранее под Киевом иностранец-рецедивист подстрелил полицейских.

Инцидент в Харькове произошел 4 июня около полуночи в районе станции метро «Научная».

В сети пишут, что нападавший, вероятно, был под действием наркотиков. Разбираться приехали полицейские.

В полиции сообщили, что 26-летнюю харьковчанку госпитализировали с ножевым ранением. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Республики Йемен. Его задержали по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в областном главке полиции.

Видео опубликовано в Facebook на странице «Харьков 1654».

«На Научной обдолбанный алладин накинулся на девушку с ножом. Копы для профилактики несколько раз дали ему леща», — подпись под роликом. Видео 18+

В сети прокомментировали видео и реакцию полиции на нападавшего.

Напомним, 4 июня в спальном районе Кременчуга бывший муж поджег женщину-продавца. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась. Ранее на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери.

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