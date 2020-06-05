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В Харькове неадекватный иностранец накинулся на девушку с ножом: инцидент попал на видео
В Харькове иностранец напал на девушку с ножом. Ранее под Киевом иностранец-рецедивист подстрелил полицейских.
Инцидент в Харькове произошел 4 июня около полуночи в районе станции метро «Научная».
В сети пишут, что нападавший, вероятно, был под действием наркотиков. Разбираться приехали полицейские.
В полиции сообщили, что 26-летнюю харьковчанку госпитализировали с ножевым ранением. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Республики Йемен. Его задержали по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в областном главке полиции.
Видео опубликовано в Facebook на странице «Харьков 1654».
«На Научной обдолбанный алладин накинулся на девушку с ножом. Копы для профилактики несколько раз дали ему леща», — подпись под роликом. Видео 18+
В сети прокомментировали видео и реакцию полиции на нападавшего.
Напомним, 4 июня в спальном районе Кременчуга бывший муж поджег женщину-продавца. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась. Ранее на Буковине мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у семилетней дочери.176
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