- 00:55 Пандемия остановила правосудие: суд во Львове сворачивает работу из-за COVID-19
- 00:30 В Германии призвали создать "НАТО в области здравоохранения"
- 07.06 23:55 Не выдержал веса "великана": в Николаевской области под грузовиком обрушился мост
- 07.06 23:26 Ранен украинский военный: боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС
- 07.06 22:11 В страшной автокатастрофе на трассе Киев — Чоп погибли четыре человека
- 07.06 21:36 Бой UFC 250 завершился диким нокаутом
- 07.06 21:35 "Семейная" резня на Киевщине: в полиции рассказали подробности массового убийства
- 07.06 21:24 «Динамо» в игре с тремя пенальти и удалением разгромило «Александрию»: видеообзор матча УПЛ
- 07.06 21:18 На остановке в Николаеве расстреляли двух мужчин
- 07.06 20:44 Сотрясение мозга и перелом переносицы: избитый под Житомиром нардеп рассказал подробности инцидента
- 07.06 20:27 Жара до +34: синоптик рассказала о погоде на ближайшую неделю
- 07.06 20:03 Когда совершать покупки и идти в салон красоты: лунный календарь на неделю
Не выдержал веса "великана": в Николаевской области под грузовиком обрушился мост
В Николаевской области, где на днях осушили необычное «лазурное озеро», произошло новое ЧП: под грузовиком обрушился мост.
Об этом говорится в сообщении в Facebook-группе «Водители Украины».
Автор не сообщает никаких подробностей, кроме того, что ЧП зафиксировано на Николаевщине.
В то же время комментаторы поста уточняют, что вес провалившегося грузовика — никак не меньше 80 тонн, и он, вероятно, перевозил грузы для одного из ведущих ритейлеров страны.
Официальные комментарии и пояснения о том, почему мост не выдержал мощный грузовик, появятся позже, пока же понятно, что в Украине продолжается безудержная эксплуатация дорожной инфраструктуры водителями грузовиков и владельцами их компаний, которые в поиске дополнительной прибыли готовы «выжимать» последнее из существующих дорог и мостовых переходов, доводя ситуацию до абсурда.
Одним из примеров такого «потребительского» подхода стала ситуация в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, где обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.
По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
И хотя на месте обрушившегося моста смонтировали понтонную переправу, проблема передвижения по дорогам страны явно перегруженных фур остается и требует своего безотлагательного решения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что проблема крушения мостов не менее актуальна и для наших соседей: в Российской Федерации на днях начался новый сезон падения мостов: после сдутого ветром перехода в Ярославской области пришел черед железнодорожного моста в Кольском районе под Мурманском. Одна из опор мостового перехода была смещена и деформирована из-за паводка. Таким образом, город оказался отрезан от остальной части страны для пассажирских и грузовых поездов и выехать из него можно только по автомобильным мостам.166
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...