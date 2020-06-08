Происшествия

Не выдержал веса "великана": в Николаевской области под грузовиком обрушился мост

В Николаевской области, где на днях осушили необычное «лазурное озеро», произошло новое ЧП: под грузовиком обрушился мост.

Об этом говорится в сообщении в Facebook-группе «Водители Украины».

Автор не сообщает никаких подробностей, кроме того, что ЧП зафиксировано на Николаевщине.

В то же время комментаторы поста уточняют, что вес провалившегося грузовика — никак не меньше 80 тонн, и он, вероятно, перевозил грузы для одного из ведущих ритейлеров страны.

Официальные комментарии и пояснения о том, почему мост не выдержал мощный грузовик, появятся позже, пока же понятно, что в Украине продолжается безудержная эксплуатация дорожной инфраструктуры водителями грузовиков и владельцами их компаний, которые в поиске дополнительной прибыли готовы «выжимать» последнее из существующих дорог и мостовых переходов, доводя ситуацию до абсурда.

Одним из примеров такого «потребительского» подхода стала ситуация в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области, где обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

И хотя на месте обрушившегося моста смонтировали понтонную переправу, проблема передвижения по дорогам страны явно перегруженных фур остается и требует своего безотлагательного решения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проблема крушения мостов не менее актуальна и для наших соседей: в Российской Федерации на днях начался новый сезон падения мостов: после сдутого ветром перехода в Ярославской области пришел черед железнодорожного моста в Кольском районе под Мурманском. Одна из опор мостового перехода была смещена и деформирована из-за паводка. Таким образом, город оказался отрезан от остальной части страны для пассажирских и грузовых поездов и выехать из него можно только по автомобильным мостам.

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