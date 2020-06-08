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Украина

Опоздавшее лето набирает обороты: синоптики дали “жаркий” прогноз погоды на начало недели

7:20 8 июня 2020
лето

После аномально холодного мая и первых дней июня, в Украину пришла летняя жара.

В понедельник, 8 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, на большей части страны воздух прогреется до +29−31 градуса. На западе будет холоднее — +25−27 и возможны небольшие дожди.

Во вторник, 9 июня, сохранится такая же жаркая погода. На востоке и юге температура воздуха повысится до +32−34.На западе ожидаются дожди, грозы, возможен шквалистый ветер. На остальной территории сухо.

В Киеве дожди не ожидаются, воздух прогреется до +30 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, вся текущая неделя в Украине будет очень жаркой.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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