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Опоздавшее лето набирает обороты: синоптики дали “жаркий” прогноз погоды на начало недели
После аномально холодного мая и первых дней июня, в Украину пришла летняя жара.
В понедельник, 8 июня, по прогнозу Укргидрометцентра, на большей части страны воздух прогреется до +29−31 градуса. На западе будет холоднее — +25−27 и возможны небольшие дожди.
Во вторник, 9 июня, сохранится такая же жаркая погода. На востоке и юге температура воздуха повысится до +32−34.На западе ожидаются дожди, грозы, возможен шквалистый ветер. На остальной территории сухо.
В Киеве дожди не ожидаются, воздух прогреется до +30 градусов.
Напомним, по прогнозам синоптиков, вся текущая неделя в Украине будет очень жаркой.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»135
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