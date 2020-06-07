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Украина

Жара до +34: синоптик рассказала о погоде на ближайшую неделю (видео)

20:27 7 июня 2020
лето

В Украину, наконец, пришло метеорологическое лето. В ближайшую неделю погода будет жаркой, только в западных областях ожидаются осадки.

Синоптик Наталья Диденко в видео, записанном в центре Киева, рассказала, что в ближайшее время погода в Украине меняться не будет. На большей части территории страны — солнце и высокая температура воздуха. В западных областях будет немного прохладнее за счет кратковременных дождей.

Дожди на западе Украины пройдут с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается +25 +30 градусов, местами +31 +34, на западе +23 +27.

В Киеве в ближайшую неделю будет жарко, сухо и солнечно.

Напомним, в Украине май был аномально холодным. Он запомнился метелями в Карпатах, сильными ливнями с градом, ночными заморозками.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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