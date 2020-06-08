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В Минздраве назвали причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине
В Украине официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 485 человек.
В Министерстве здравоохранения считают, что рост количества заболевших произошел из-за игнорирования правил карантина, в частности, во время пользования общественным транспортом.
Медики напомнили правила ограничений, которые необходимо соблюдать в общественных местах, в том числе и в транспорте.
Напомним, на сегодня пять регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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