26.46 / 26.82 29.69 / 30.42
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве назвали причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине

7:41 8 июня 2020
метро

В Украине официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 485 человек.

В Министерстве здравоохранения считают, что рост количества заболевших произошел из-за игнорирования правил карантина, в частности, во время пользования общественным транспортом.

Медики напомнили правила ограничений, которые необходимо соблюдать в общественных местах, в том числе и в транспорте.

Напомним, на сегодня пять регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

373

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сорвалась со скалы

Сделал только хуже: муж попытался спасти жену от тюрьмы и сам угодил за решетку

метро

В Минздраве назвали причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине

Седокова Анна

"Просто секс-бомба": Седокова в едва заметных трусиках показала соблазнительный изгиб бедра и пышную грудь

е-билет в Киеве

Е-билет в общественном транспорте Киева с 1 июля: как пользоваться

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер