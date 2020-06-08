Украина

В Минздраве назвали причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине

В Украине официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки заболели 485 человек.

В Министерстве здравоохранения считают, что рост количества заболевших произошел из-за игнорирования правил карантина, в частности, во время пользования общественным транспортом.

Медики напомнили правила ограничений, которые необходимо соблюдать в общественных местах, в том числе и в транспорте.

Напомним, на сегодня пять регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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