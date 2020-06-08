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Мир

"Гудбай, Америка": на росТВ в фильме "Брат-2" показали видео протестов в США

8:13 8 июня 2020
кадр из фильма

На российском телевидении после фильма Алексея Балабанова «Брат 2» вместо финальных титров показали кадры протестов в США. Об этом в Twitter написал блогер с ником «Сталингулаг».

Видео, где американцы переворачивают автомобили, громят витрины, убегают от полицейских с дубинками, где полицейские машины въезжают в толпу демонстрантов, сопровождалось песней «Гудбай, Америка».

После титров на «Первом канале» начался эфир еженедельной программы «Время».

«Представляю, как бы визжали кремлевские пропагандисты, если бы на каком-нибудь американском канале после фильма о катастрофе показали фотографии из Норильска», — пишет блогер.

В сети пишут, что телеканал показал свое неуважение к создателям фильма, так как титры — это часть авторского произведения.

Напомним, на российском телевидении часто звучит агрессивная риторика в отношении других стран, особенно она усиливается, когда кремлевские пропагандисты говорят об Украине.

При этом любую критику на росТВ воспринимают в штыки. Так выступление Максима Галкина, в котором он жестко высмеял пропагандистов Кремля и заявил о цензуре на российском телевидении, не оставил без внимания поклонник Путина Владимир Соловьев.

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