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Общество и люди

День друзей 2020: красивые поздравления и яркие открытки

16:08 8 июня 2020
День друзей

Во вторник, 9 июня, отмечают Международный день друзей.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые поздравления и открытки.

День друзей

В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!

Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!


***
Для чего нужны друзья?
Эта истина проста —
Без друзей и жизнь не та,
«Скука скучная» тогда.

Ты с друзьями не робеешь,
Выезжаешь на пикник,
Помогаешь, выручаешь,
Ценишь вместе каждый миг.

День друзей придуман теми,
Кто для дружбы никогда
Ничего не пожалеет.
В общем, с праздником, друзья!

День друзей

***
Поздравить я хочу скорей
Всех дорогих моих друзей,
Вам пожелать добра и света,
В душе всегда чтоб было лето,
Улыбок, радости, веселья,
Любви, достатка вашим семьям,
Хочу, чтоб чаще мы встречались
И никогда не расставались!

***
Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

День друзей

День друзей

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