День друзей 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

Во вторник, 9 июня, отмечают Международный день друзей.

«ФАКТЫ» собрали для вас красивые поздравления и открытки.

В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам теплые слова.

Не могу без вас себя представить,

Дружба наша истинно крепка!

Я хочу, чтоб были вы здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе — цветущий май!

Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей помехи были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши чаянья и лучшие мечты!

***

Для чего нужны друзья?

Эта истина проста —

Без друзей и жизнь не та,

«Скука скучная» тогда.

Ты с друзьями не робеешь,

Выезжаешь на пикник,

Помогаешь, выручаешь,

Ценишь вместе каждый миг.

День друзей придуман теми,

Кто для дружбы никогда

Ничего не пожалеет.

В общем, с праздником, друзья!

***

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

***

Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

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