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Открытие КПВВ на Донбассе: стало известно, кого освободят от обсервации
На линии разграничения на Донбассе готовятся к открытию пункты въезда-выезда. Дата открытия КПВВ пока не называется. Ориентировочно это случится не раньше 10 июня, а возможно и в более поздние сроки. Госпогранслужба напоминает, что даже после открытия КПВВ все прибывающие на подконтрольную Украине территорию обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин.
Как уточнили в Госпогранслужбе, предусмотрены немногочисленные исключения из правила. Двухнедельный карантин не предполагается для следующих категорий:
- Абитуриенты и сопровождающие их лица (если нет оснований предполагать контакт с больным COVID-19). Одного ребенка-абитуриента может сопровождать один взрослый. В этом году поток абитуриентов обещает быть больше, поскольку им разрешили поступать без ВНО;
- Дипломаты, наблюдатели международных миссий, сотрудники «Красного Креста», группы мониторинга и доставки гуманитарной помощи населению.
Как говорят в Госпогранслужбе, остальные граждане должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение «Дій вдома» (оно одновременно является добровольным согласием на самоизоляцию) или отправиться в специальные обсерваторы (изоляторы).
«В случаях, когда лицо будет отказываться от прохождения обсервации, об этом будут сообщать работникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям», — объяснил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24.
Напомним, за нарушение нормы об обязательном 14-дневном карантине закон предусматривает штраф от 17 тыс. гривен.
Фото dpsu.gov.ua933
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