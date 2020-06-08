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Украина

Открытие КПВВ на Донбассе: стало известно, кого освободят от обсервации

18:09 8 июня 2020
граница

На линии разграничения на Донбассе готовятся к открытию пункты въезда-выезда. Дата открытия КПВВ пока не называется. Ориентировочно это случится не раньше 10 июня, а возможно и в более поздние сроки. Госпогранслужба напоминает, что даже после открытия КПВВ все прибывающие на подконтрольную Украине территорию обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Как уточнили в Госпогранслужбе, предусмотрены немногочисленные исключения из правила. Двухнедельный карантин не предполагается для следующих категорий:

Как говорят в Госпогранслужбе, остальные граждане должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение «Дій вдома» (оно одновременно является добровольным согласием на самоизоляцию) или отправиться в специальные обсерваторы (изоляторы).

«В случаях, когда лицо будет отказываться от прохождения обсервации, об этом будут сообщать работникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям», — объяснил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала Украина 24.

Напомним, за нарушение нормы об обязательном 14-дневном карантине закон предусматривает штраф от 17 тыс. гривен.

Фото dpsu.gov.ua

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