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Украина

Пандемия нанесла разрушительный удар: Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2020 году

7:23 9 июня 2020
Падение экономики

Пандемия коронавируса, ситуация с которой, по мнению Всемирной организации здравоохранения, в глобальном масштабе ухудшается, серьезно ударила по экономике, вызвав самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.

Как передает «Укринформ», об этом говорится в докладе Всемирного банка. Прогнозируется, что мировая экономика сократится на 5,2%, и что существенное снижение показателей производства на душу населения ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.

Эксперты предполагают, что до конца 2020 года падение развитых экономик достигнет 7%, а развивающихся — порядка 2,5% ВВП. Также в докладе Всемирного банка отмечается, что общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском правительстве прогнозировали, что начавшее в первом квартале 2020 года падение экономики страны будет усугубляться до конца года, составив от 4 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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