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Пандемия нанесла разрушительный удар: Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2020 году
Пандемия коронавируса, ситуация с которой, по мнению Всемирной организации здравоохранения, в глобальном масштабе ухудшается, серьезно ударила по экономике, вызвав самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны.
Как передает «Укринформ», об этом говорится в докладе Всемирного банка. Прогнозируется, что мировая экономика сократится на 5,2%, и что существенное снижение показателей производства на душу населения ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.
Эксперты предполагают, что до конца 2020 года падение развитых экономик достигнет 7%, а развивающихся — порядка 2,5% ВВП. Также в докладе Всемирного банка отмечается, что общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском правительстве прогнозировали, что начавшее в первом квартале 2020 года падение экономики страны будет усугубляться до конца года, составив от 4 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...