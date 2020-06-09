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Мир

Бессимптомные больные COVID-19 редко могут заражать окружающих: ВОЗ сделала неожиданное заявление

10:31 9 июня 2020
Коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения, ранее заявившей о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире, отмечают, что бессимптомные больные COVID-19 мало способствуют распространению инфекции.

Как пишет «Лига» со ссылкой на CNBC, такую точку зрения на брифинге обнародовала глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозам доктор Мария Ван Керхов. Впрочем, по мнению экспертов, для четкого ответа на вопрос о возможности широкого распространения инфекции через бессимптомных больных необходимо больше исследований.

«Исходя из имеющихся у нас данных, по-прежнему редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку… Есть ряд отчетов из стран, которые проводят очень детальное отслеживание контактов и следят за бессимптомными случаями. И они не находят вторичную передачу инфекции. Очень редко», — отметила Ван Керхов, добавив, что некоторые исследования указывают на бессимптомное и досимптомное распространение коронавируса между домашними или в домах престарелых.

По ее словам, вспышек коронавируса можно было бы избежать, если бы все симптомные случаи, а также контактировавшие с заболевшими люди отслеживались и вовремя изолировались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Новой Зеландии заявили об отмене всех карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, за исключением открытии границы страны.

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Бессимптомные больные COVID-19 редко могут заражать окружающих: ВОЗ сделала неожиданное заявление

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