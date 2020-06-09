Смертельное ДТП с Ефремовым: появилась противоречивая информация о признании актером вины

Мир

После смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым появляется противоречивая информация о признании актером вины. РИА «Новости» со ссылкой на адвоката сообщает, что артист признал свою вину и не отрицает того, что «был за рулем и был причастен к ДТП». Допрос пока не состоялся «по ряду технических причин».

Другие источники утверждают, что Ефремов пока не делал официальных заявлений. Адвокат актера Вадим Яловицкий опровергает, что его подзащитный признал вину.

Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в авто, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Вскоре он скончался в больнице. Ефремова пока взяли под домашний арест, но после смерти Захарова актера могут взять под стражу. Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте актера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как жена и дети Ефремова отреагировали на аварию с его участием.

1042

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter