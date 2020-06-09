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- 10:56 "Буду носить передачки": дочь Ефремова отреагировала на смертельную аварию с отцом
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"Буду носить передачки": дочь Ефремова отреагировала на смертельную аварию с отцом
Дочь угодившего в смертельную аварию актера Михаила Ефремова Анна-Мария, заявившая недавно о намерении жениться на девушке, странно отреагировала на скандал с отцом.
«Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового», — написала она.
Также на своей странице в Instagram она, используя фильтры с бабочками, опубликовала свое отношение к жуткой аварии и объяснила, почему сидит дома, «когда отец в беде».
Девушка считает, что в ситуации Ефремов должен разобраться сам, без ее участия и нести ответственность за свои поступки. Мол, помочь она ему ничем не может. А если его посадят, то готова носить передачки в тюрьму и помогать младшим братьям и сестрам.
Очевидно, этот пост Анна-Мария сделала до того, как узнала о смерти водителя фургона.
Жена Ефремова София Кругликова считает, что на состояние актера могло повлиять выпитое снотворное. Якобы он мог выпить снотворное и «забыться» — где был и с кем пил.
Также сын Ефремова Никита прокомментировал аварию со знаменитым отцом и назвал ее трагедией.
«Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается», — сказал Никита Ефремов.
Напомним, Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Актер не пострадал, а водитель грузовика скончался в больнице. Пока Ефремова отпустили на подписку о невыезде, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.1224
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