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ДТП в центре Москвы: Михаилу Ефремову грозит до семи лет за решеткой
По результатам ДТП на Смоленской площади в Москве в отношении актера Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом пишет ТАСС.
«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
В то же время сам виновник аварии, Михаил Ефремов, высказал желание оплатить лечение пострадавшего водителя Сергея Захарова. Об этом он рассказал РЕН ТВ.
В ответ на обвинения в том, что по его вине сильно пострадал человек, Ефремов заявил: «Так уж сильно пострадал? Я его вылечу».
На вопрос, как именно он планирует помочь пострадавшему, актер сказал, что у него «денег ******* (очень много)».
Также он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине, он серьезно пострадал. Впоследствии его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Виновник аварии практически не пострадал.423
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