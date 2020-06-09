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Украина

«Укроборонпром» уволил главу госпредприятия «Антонов»: названа причина

14:02 9 июня 2020
Госпредприятие Антонов

В госконцерне «Укроборонпром», который хотят ликвидировать, создав на его месте шесть корпораций, уволили президента «Антонова» Александра Донца, исполнять обязанности которого временно будет вице-президент по проектированию госпредприятия Александр Лось.

Как сообщают в «Укроборонпроме», соответствующий приказ подписал гендиректор государственного концерна Айварас Абромавичус.

Также сообщается, что это кадровое решение было принято после завершения проверки «Антонова» и передачи материалов в СБУ и НАПК. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 по имеющейся информации о «нанесение вреда национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства госпредприятия «Антонов».

В концерне заявляют, то проверка выявила факты, свидетельствующие о «неэффективном управлении госпредприятием; нецелевом использовании объектов госсобственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-нардеп Мустафа Найем, в ноябре 2019 года назначенный замгендиректора «Укроборонпрома», заявлял, что за последние десять лет из концерна украли почти миллиард гривен.

Фото Evgeniy Onegin.

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