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Мир

Румыния официально признала Россию враждебным государством

15:42 9 июня 2020
румыния

Европейские страны одна за другой пересматривают свои оборонные стратегии и указывают в них на опасность российской агрессии. В мае абзац о российской угрозе появился в оборонной доктрине Польши. Теперь и Румыния обновила оборонную стратегию и оценила текущую политику россиян как «агрессивную».

Стратегия национальной обороны Румынии была разработана на период до 2024 года. 9 июня документ подписал президент Клаус Йоханнис. Впервые со времен Второй мировой войны в Румынии на государственном уровне признали угрозу со стороны Москвы. В документе отмечается опасность эскалации в Черноморском регионе, пренебрежение нормами международного права со стороны Кремля, сообщает Balkan Insight.

Также авторы стратегии обвиняют Россию в провоцировании нестабильности в регионе. Отмечается, что РФ усилила свои «наступательные военные возможности и потенциально способна ограничить доступ к Черному морю.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в интервью «ФАКТАМ», что, по его данным, Россия на весну 2020 года планировала захват территорий одной из стран Балтии.

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