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Разделить Азовское море: Россия приготовила новую ловушку для Украины
Кремль может воспользоваться тем, что в Украине нет единого мнения по нормализации ситуации в Азовском море. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Николай Белесков.
По его словам, некоторые люди в Украине считают, что необходимо забыть о свободном пересечении Керченского пролива и об Азовском море.
«Есть и такие, которые считают, что Азовское море нужно строго разделить — эта часть акватории для Украины, а эта — для России. Так, в Кремле нам скажут: хорошо, хотите делить — давайте делить. Вам — та часть, которая граничит с материком, а остальная — наша. И если Украина согласится на такой вариант, то мы можем легитимизовать Крым как российский. Потому что сами согласимся, что у берегов полуострова мы не имеем права курсировать», — сказал Белесков.
Ранее сообщалось, что в Украине удалось раскрыть планы Кремля, в которых важная роль отводится Приазовью.290
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