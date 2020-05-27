Мир

Джоан Роулинг публикует в сети новую сказку для детей – и она не о Гарри Поттере

Британская писательница Джоан Роулинг привела в восторг фанатов, объявив, что начинает публиковать в сети новую сказку для детей под названием «Икабог». Она не будет связана с миром Гарри Поттера. Роулинг намерена бесплатно размещать ее у себя на сайте по частям. Первые две главы книги уже можно прочитать на английской языке.

Самая высокооплачиваемая писательница в мире рассказала, что написала сказку более десяти лет назад — для своих собственных детей. Роулинг собиралась издать ее после выхода в свет последней книги «поттерианы», но решила отложить это, поскольку занялась написанием книг для взрослых. А потом вообще решила, что «Икабог» — это книга только для ее семьи, не предназначенная для печати.

Недавно рукопись попалась ей на глаза в пыльной коробке на чердаке ее дома, и Джоан решила порадовать своих маленьких читателей, которым приходится скучать на карантине.

Писательница также обратилась к детям с предложением проиллюстрировать сказку. Лучшие иллюстрации попадут в печатное издание книги, выпуск которого запланирован на ноябрь 2020 года.

Роулинг не раскрыла детали сюжета, отметив лишь, что «история о правде и злоупотреблении властью».

В первых двух главах фигурируют король Фред Бесстрашный и мальчик Берт Бимиш, а также рассказывается легенда о монстре по имени Икабог, о котором говорят, что «он ест маленьких детей и овец».

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоан Роулинг выкупила дом, в котором провела детство.

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