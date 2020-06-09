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Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко показала ранее неизвестное видео из ЗАГСа

21:08 9 июня 2020
Тоня Матвиенко

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, которая три года назад вышла замуж за Арсена Мирзояна, показала видео из ЗАГСа.

Ранее все видели кадры свадебного торжества, а вот то, как артисты ставили подписи в ЗАГСе, осталось тайной.

Но в третью годовщину брака Тоня решила показать, как это было.

В ЗАГС Тоня пришла в коротком платье и с веночком на голове, а ее возлюбленный — в обычной рубашке. Пара много смеялась и целовалась, а сама Антонина призналась, что очень нервничала.

Напомним, что Тоня и Арсен воспитывают дочь Нину. Девочка родилась до свадьбы родителей, ее отец настоял на том, чтобы маленькой Нине дали фамилию матери.

Ранее мы писали, что племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay) вышла замуж.

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