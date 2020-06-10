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Общество и люди

Ляшко показал новорожденного сына

1:15 10 июня 2020
Ляшко Олег

Экс-парламентарий Олег Ляшко, похоже, оправился от радостных волнений, связанных с рождением 17 мая первого сына и показал новорожденного своим однопартийцам и всем любознательным украинцам.

Так, на странице в Facebook Олег Валерьевич опубликовал фотографию ребенка, которого он держит на руках.

«Молодой папа», — написал политик в комментарии к снимку.

На снимке позирует сам Ляшко, а на руках его маленький сын, при этом его лицо закрыто смайликом-сердечком. Судя по ярко-зеленому медицинскому костюму, который надет на экс-нардепе, фотография была сделана в больничной палате.

Младенец одет в белый милый костюмчик, носочки и шапочку такого же цвета.

Ранее Ляшко рассказал, что малыш родился весом 3450 г и ростом 55 см, при этом он появился на свет в Украине. Политик признался, что с удовольствием будет помогать супруге Росите нянчить малыша, но большие надежды возлагает и на старшую дочь.

Как известно, новорожденный младенец — второй ребенок в семье Ляшко. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской женой Роситой Сайранян. У супругов есть совместная дочь Владислава.

Пользователи сети в комментариях к его посту поздравили новоиспеченного отца.

Не обошлось, конечно, без «перчинок» со стороны политических оппонентов Олега Ляшко: «Наконец-то он родил», «Щось схуд».

Но большинство комментариев были добрыми — украинцам нравится радоваться пополнению в семье известных людей:

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока счастливый папа наслаждается семейной идиллией, его подчиненные, похоже, стали чувствовать себя более свободно: на прошлой неделе в Киеве на улице Академика Заболотного во время дорожного инцидента мужчина, похожий на охранника Олега Ляшко, угрожал другому водителю пистолетом.

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